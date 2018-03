Jansrud på femteplass da Windingstad sikret NM-tittelen

ntbsport

Jansrud hadde 1,47 sekunder å gå på til Windingstad etter utfordelen, men i slalåm var Windingstad klart sterkest.

Hans totaltid på 1.59,27 gjorde at han sikret seg NM-gullet med 0,46 sekunds margin til Joachim Jagge Lindstøl på sølvplass.

– Det ble en veldig bra dag. Jeg er fornøyd med utfordelen, den var litt hvassere enn i går, men Adrian (Smiseth Sejersted) og Kjetil (Jansrud) kjørte bare enda fortere. Slalåmdelen er jeg veldig godt fornøyd med. Alle visste at det kom til å bli løst og sporete, men i dag fungerte det for meg. Dette er min andre strake seier i kombinasjonen, og jeg er veldig godt fornøyd, sa Windingstad etter seieren.

Kristoffersen kjørte seg opp

Sebastian Foss Solevåg tok bronsen, mens fartsspesialist Jansrud måtte nøye seg med en femteplass. Han var 1,12 sekunder bak Windingstad etter at finaleomgangen var kjørt.

Henrik Kristoffersen lå på en 34.-plass etter utfordelen, men kjørte seg som ventet stort opp i slalåm. Han havnet til slutt på 16.-plass, og det skilte 3,45 sekunder til Windingstads vinnertid.

Adrian Smiseth Sejersted, som vant NM-utforen onsdag, lå på annenplass etter utfordelen, men i slalåm slet han mer og kjørte ut.

Edseth med NM-dobbel

På kvinnesiden sikret Marte Berg Edseth NM-tittelen etter en strålende slalåmomgang i superkombien. Edseth lå på annenplass etter utfordelen, 0,84 sekund bak Hannah Sæthereng.

Ingen i toppen maktet å tukte 19-åringen i finaleomgangen, og Edseths slalåmtid på 43,97 sikret henne seieren med 0,94 sekunds margin på Sæthereng.

Hun tok dermed sin andre NM-tittel på like mange dager. Onsdag vant hun utforen i Hafjell.

– Jeg skjønte på treningen i dag at jeg kunne kjøre fort i utfordelen, og prøvde så godt jeg kunne i dag. Jeg klarte ikke helt å hamle opp med Hannah i utfordelen, men så var det bare å gi alt i slalåmdelen. Der hadde jeg ikke så mye å tape. Det er først i år at jeg vinner i senior-NM, og da er det veldig gøy å vinne to strake, sa Edseth.

Maren Skjøld kjørte seg opp i finaleomgangen og endte på tredjeplass torsdag. Hun var 0,98 sekund bak Edseth. Hun lå på åttendeplass før slalåmdelen.

