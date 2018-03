Lagkompisene tror Bjørndalen fortsetter

ntbsport

Selv har ikke 44-åringen fra Simostranda lettet på sløret rundt om skiskytterhistoriens mest innholdsrike karriere er over. Den avgjørelsen tar han etter eget utsagn i samråd med familien på vårparten.

– Magefølelsen min sier at han fortsetter, men han sier ingenting til oss, så jeg har ingen innside-informasjon å hente der. Han holder kortene tett til brystet, ler lagkamerat Tarjei Bø til NTB.

Stryningen tror samtidig fort at superveteranen kommer til å rette siktet mot VM i Östersund neste vinter.

– Han elsker dette, og jeg tipper også han er revansjesugen etter en vinter som ikke ble slik han trodde, sier storebror Bø.

Hemmelighetsfull

Lillebror Johannes ender også på samme konklusjon når han skal innta spåmannsrollen.

– Magefølelsen sier at han fortsetter. Jeg tror rett og slett han er skrudd sammen sånn. Så lenge han går godt på ski og liker å trene, tror jeg ikke han ser noen grunn til ikke å være med, sier han.

Bjørndalens romkamerat Henrik L’Abée-Lund, som tok karrierens første verdenscupseier på sprinten i Holmenkollen torsdag, har heller ingen klar formening om hvilken vei valget bikker.

– Jeg er usikker. Han er hemmelighetsfull. Jeg har snakket med han, men han sier ingen ting. Samtidig blir jeg ikke overrasket om han fortsetter, smiler L’Abée-Lund – og utdyper:

– Han brenner for dette livet og har noe ugjort. Jeg er sikker på at han ikke er fornøyd med denne sesongen, samtidig som han vet han har mer inne. Det tror jeg han har lyst til å vise, sier Oslo-gutten.

Johannes Thingnes Bø tror samtidig ikke lagkameraten er så opptatt av mantraet om å gi seg på toppen.

– Sånn tror jeg han har sluttet å tenke. Hvis han skulle bestemt seg for hvordan han ville avslutte, hadde han kanskje gitt seg etter OL i Sotsji eller VM i Holmenkollen, sier han.

Fortsatt «starstruck»

I disse dager er det 25 år siden Bjørndalen gikk sitt første verdenscuprenn. 20-kilometeren i Kontiolahti endte med 29.-plass. Siden den gang har det blitt 58 internasjonale mesterskapsmedaljer på seniornivå – blant dem 20 VM-gull og åtte OL-gull.

Tarjei Bø er tydelig på hva det har betydd å ha skiskytterlegenden rundt seg.

– Det har betydd alt. Han har vært forbildet mitt siden jeg begynte med skiskyting, og er grunnen til at jeg i det hele tatt holder på. Han har lagt føringer for alt som har skjedd i norsk og internasjonal skiskyting, sier 29-åringen.

Med et stort smil vedgår han at han fortsatt kan bli «starstruck» av lagkameraten.

– Jeg husker jeg ble det i Sotsji, da han kom tilbake etter noen magre år og tok gull, smiler storebror Bø.

I forrige uke sa presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg, at han ser for seg at Bjørndalen allerede til høsten kan bli hans arvtaker dersom 44-åringen legger opp etter sesongslutt.

– Det hadde vært den beste overgangen han kunne gjort, sånn at vi får beholde han i skiskytingen og brukt den kompetansen han har, sier Tarjei Bø til NTB.

Svaret på hva Bjørndalen bestemmer seg for, lar nok uansett vente litt på seg.

(©NTB)