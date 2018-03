Johansen på opprykksjakt – til høsten kan han møte favorittlaget

ntbsport

Vardø-gutten har imponert voldsomt i Fulham-drakten denne sesongen. Sju poeng skiller opp til Cardiff på den siste direkte opprykksplassen.

– Vi har troen på at vi kan klare å ta dem igjen i innspurten, men det er ikke opp til oss. Cardiff er solide dem også, men nå får de den der rekka vi har møtt med gode lag som Aston Villa, Wolverhampton, Sheffield United og Derby. Vi kan bare vinne våre kamper, og vinner vi to og de taper to, er vi der oppe. De føler nok litt press der de ligger, sier Johansen.

Landslagsspilleren står med seks scoringer og like mange assist, og det attpåtil i en sesong der innledningen ble hemmet av en lei lyskeskade.

– Det er veldig deilig å være så sentralt. Det er godt med personlige prestasjoner oppi det hele. Jeg startet litt trøblete med lyskeproblemer og noe piss som hemmet meg. Jeg klarte ikke å utføre det jeg skulle og det manglet sprut i beina. Da jeg fikk orden på det, ble det helt annerledes, sier den opprykksjagende midtbanespilleren.

Sessegnon minner om Ødegaard

Aller best hos London-laget er supertalentet Ryan Sessegnon, som allerede har 14 ligamål denne sesongen. Johansen sammenligner stjerneskuddet med vår egen Martin Ødegaard.

– Han er bare 17 år og imponerer voldsomt. Han har en helt syk nese for mål. Du kan si at han scorer enkle mål, men det er ofte slik med toppscorere. De dukker opp der ballen faller ned og scorer, sier den tidligere Bodø/Glimt- og Strømsgodset-spilleren.

– Jeg sammenligner Ryan med Martin, jeg ser hvor ydmyke og hardtarbeidende begge er. De tilpasser seg systemet og det går ikke til hodet på dem at de største klubbene i verden er ute etter dem. Det imponerer meg voldsomt. Det blir artig å se hvor lenge Ryan blir hos oss, sier Johansen videre.

For større klubber forsøker å sikre seg Sessegnon.

– Det er et håp om vi rykker opp. Ryan er Fulham-gutt og vokste opp bare ti minutter unna treningsfeltet. Han stortrives hos oss. Rykker vi opp, får han spille Premier League-fotball med favorittlaget. Jeg tror han har godt av en sesong i PL med oss. Det er ikke sikkert han får spille like mye et annet sted, sier Johansen.

Han mener London-laget bør kunne bite godt fra seg dersom man tar steget opp i eliteklassen.

– Vi har eiere som er villig til å investere i klubben, slik du må nå som pengene rår i fotballen. Vi skal pushe hardt for at det går vår vei i vår, smiler midtbanespilleren.

Kompisen spiller på Liverpool

I Premier League vil Johansen møte på favorittlaget Liverpool, hvor kameraten Virgil van Dijk er forsvarssjef.

– Det blir artig å få en kamp mot dem. Da skal jeg sette Virgil litt på plass. Jeg har vært på besøk hos han et par-tre ganger allerede. Vi har sett noen kamper sammen. Jeg reiser oppover for å møte han når jeg kan. Det er artig å se at han gjør det så bra. Det blir morsomt å se dem i Champions League, sier Johansen.

– Har han forandret seg etter at han ble verdens dyreste forsvarer?

– Han har ikke forandret seg overfor meg. Han er ikke typen som ville gjort det uansett. Han er en jordnær og fin spiller og person, sier Johansen.

– Hvem vinner CL-kvartfinalen mellom Liverpool og Manchester City.

– Nja. Åh, det er vanskelig å si. Jeg håper Liverpool, men ja … Jeg sier «håper Liverpool», smiler Johansen.

(©NTB)