Ajer trosset sikkerhetsvaktene under Old Firm: – Det svartner for meg

Forsvarsspilleren er med sin oppofrende spillestil en spiller supporterne i Celtic lett trykket til sitt bryst.

I lokaloppgjøret mot Rangers 11. mars, et byderby som for øvrig er blant det mest kjente i verden, skjøt Ajer seg virkelig inn i hjertene til supporterne i klubben fra Glasgow.

Celtic vant bortekampen 3-2, og da spillerne takket bortefansen for støtten etter kampen valgte å Ajer å hoppe over reklameskiltene for å gi en heldig supporter kampdrakten til odel og eie.

Trosset sikkerhetsvaktene

Sikkerhetsvaktene rundt banen forsøkte å holde igjen 19-åringen fra å forlate gressteppet, men den norske landslagsspilleren trosset vaktene, dro av seg trøya og kastet den opp på tribunen til de tilreisende supporterne. Det hele etterfulgt av et realt jubelbrøl etter de tre poengene.

– Det er et eller annet som svartner for meg når jeg spiller fotball, spesielt når det er så mange på kamp. Det kommer et adrenalinkick som er helt ubeskrivelig. Så den drakten måtte bort til supporterne, sier han til NTB om situasjonen som skapte om mulig enda mer jubel blant Celtic-fansen etter seieren mot Rangers.

Den unge midtstopperen, som nå også får muligheten på landslaget, fikk som vanlig tillit fra start i Old Firm-oppgjøret. Ajer er blitt en fast og viktig brikke i forsvaret til den skotske klubben, og omtaler det som uvirkelig å spille foran 60.000 tilskuere på Celtic Park.

Ny langtidskontrakt?

Han vil imidlertid ikke gå med på at fansen liker ham bedre enn noen andre på laget.

– Jeg vil ikke si jeg er en utpekt supporterfavoritt, men jeg vil heller si at supporterne våre er fantastiske mot alle spillerne i klubben. Det er noe som kjennetegner supporterskaren vår, og de tar utrolig godt vare på meg.

Det er ingen tvil om at Ajer har gjort sine saker godt i Celtic etter overgangen fra Start i 2016. BBC skriver blant annet at den skotske klubben ryktes å være i samtaler med midtstopperen om en ny langtidskontrakt.

