Tromsø – Strømsgodset utsatt på grunn av kraftig snøvær

ntbsport

Det bekreftet TIL overfor NTB i forkant oppgjøret på Alfheim, som etter planen skulle ha blitt spilt klokken 18. Dommer Sigurd Smehus Kringstad tok en siste sjekk 20 minutter før kampstart, og han konkluderte med at det snødde for mye.

– Tromsø har tatt alle mulige forholdsregler og iverksatt alle nødvendige tiltak. Men det snøværet vi fikk inn mot kampen er umulig å gardere seg mot. Dommeren hadde ikke annet valg enn å utsette kampen. NFF vil beramme kampen på nytt så raskt som mulig i samråd med klubbene, sier Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF.

Var varslet

Det var spådd kraftig snøfall i Tromsø før søndagens kamp. Før helgen utelukket ikke NFF nye utsettelser.

– Vi har to små bekymringer. Det er kulden på Åråsen og at det er meldt betydelig snøfall i Tromsø, sa NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB fredag.

Kulden ble ikke noe problem på Åråsen lørdag da Lillestrøm og Sarpsborg spilte 2-2, men snøen i Tromsø ble for ille.

Amputert sesongåpning

Den tidlige seriestarten i Eliteserien har allerede tvunget fram utsettelser.

Bodø/Glimts kamp mot Lillestrøm forrige helg måtte stoppes i over 30 minutter som følge av snøfall. En iherdig traktorsjåfør sørget for at banen ble måkt tidsnok til at den kunne startes igjen, og søndag kan det gå mot lignende scener i Tromsø.

Fra før er to av kampene i 2. serierunde flyttet til april. Det gjelder Sandefjord – Ranheim (spilles 11/4) og Stabæk – Start (26/4).