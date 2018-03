Messi på scoringslista i Barcelona-seier

ntbsport

Messi fastsatte sluttresultatet til 2-0 etter 30 minutter. Det var hans 25. seriescoring på 28 kamper denne sesongen. Lagkamerat Luis Suárez er nærmest å matche det i La Liga med 21 mål. Real Madrids Cristiano Ronaldo ligger på tredjeplass med 18 fulltreffere.

Paco Alcácer scoret Barcelonas første mål i kampen i det åttende minutt.

Trepoengeren gjør at katalanerne tar et steg nærmere seriegullet etter at tabelltoer Atlético Madrid gikk på en smell mot Villarreal.

Antoine Griezmann sendte Atlético i en oppskriftsmessig ledelse fra straffemerket etter 20 minutter, men Enes Ünal snudde kampen for Villarreal med to scoringer i det 82. og 90. minutt.

Etter 2-1-scoringen fikk også Atléticos Vitolo direkte rødt kort da han mistet hodet og knuffet med Nicola Sansone.

Messi og co. har elleve poeng ned til Atlético etter søndagens kamper.

Athletic Bilbao faller til 13.-plass på tabellen, men har 14 poeng ned til Las Palmas under nedrykksstreken.

Sevilla, som i midtuken slo ut Manchester United i mesterligaen, gikk på en smell med 1-2-tap for Leganés tidligere søndag. Sevillas Pablo Sarabia fikk to gule kort og ble utvist etter 84 minutter.

