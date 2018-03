Fire Icardi-mål holder liv i Inters mesterligadrøm

ntbsport

Icardi var helt klart hovedarkitekten bak Inters storseier. Ikke bare kom han opp på 22 seriescoringer, to mindre enn Serie A-toppscorer Ciro Immobile, men resultatet gjorde også at Inter klatret til fjerdeplass på tabellen.

Inter innehar mesterligaplass med 55 poeng, mens Lazio på femteplass har ett poeng mindre.

Selv om det meste handlet om Icardi søndag, var det Ivan Perisic som åpnet ballet. Kroaten headet kontrollert inn 1-0 etter 28 minutter.

Derfra og ut styrte Icardi showet. Først scoret han fra straffemerket etter en halvtime, før han ett minutt senere scoret et lekkert mål med hælen.

Et mål med høyrebeinet og et med venstre satte ytterligere to scoringer i Sampdoria-sekken.

Icardi scoret i det 30., 31., 44., og 51., og rundet 100 Serie A-mål. 25-åringen er den sjette yngste som runder 100 med sine 103 etter søndagens kamp.

Opp i ryggen

Napoli klatret opp i ryggen på serieleder Juventus med 1-0 mot Genoa. Med Napolis 73 poeng skiller det kun to poeng mellom de to lagene. Rául Albiol ble matchvinner etter 72 minutters spill.

Roma holder et fast grep om tredjeplassen i Serie A med 2-0 borte mot Crotone. Stephan El Shaarawy scoret før pause, Radja Nainggolan etter, og sørget for at Eusebio Di Francescos mannskap står med 59 poeng.

Lazio kunne ha passert Inter på tabellen, men klarte kun uavgjort hjemme mot Bologna. Kampen endte 1-1 etter at Simone Verdi ga bortelaget ledelsen og Lucas utlignet for Lazio. Dermed er Lazio oppe på 54 poeng.

Også Milan har heng på en topp fire-plassering. Søndag vant de 3-2 hjemme mot Chievo og ligger på sjetteplass med 50 poeng.

På god vei ned

Benevento, som er på god vei til nedrykk, hadde seieren i sin hule hånd da de ledet 1-0 etter 90 spilte minutter mot Cagliari søndag. Men to mål på overtid sørget for at laget nok en gang ble stående uten poeng.

Kun i fire av de 28 spilte seriekampene har Benevento tatt poeng, og ligger helt sist på tabellen med 10 poeng. Det er hele 15 poeng opp til sikker plass, og laget nord for Napoli blir neppe å se i den øverste divisjonen i Italia neste sesong.

I de to øvrige kampene som ble spilt i Serie A søndag tapte Torino 1-2 hjemme mot Fiorentina, mens Hellas Verona fikk stryk av Atalanta med 0-5 på hjemmebane.

(©NTB)