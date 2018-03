Skipresidenten imponert over Lundbys ro etter voldsomt kjør

ntbsport

Lundby fortsatte seiersrekken sist helg med triumfen i Holmenkollen. Den kommer etter noen hektisk dager der Bøverbru-jenta ble heiet fram av kulturministeren, likestillingsministeren og fikk beskjeden hun har ventet på fra FIS: Neste vinter skal jentene opp i storbakken og inn i Raw Air-turneringen.

Og Lundby har vært med i intervju etter intervju. Råkjøret har vært enormt, men ingenting ser ut til å tære på kreftene til 23-åringen.

– Maren er en flott utøver og representerer hopp, norsk skisport og norsk idrett på en fenomenal måte. Selv med den økte oppmerksomheten har hun klart å balansere det, slik at hun fortsatt har fokus på idretten og sporten, og leverte en av sine beste konkurranser i Holmenkollen sist helg. Det var det som imponerte meg mest sist helg, sier Røste.

– Etter alt hun har vært med på og alle ting som har tatt fokus fra det hun egentlig holder på med, likevel presterer hun som hun gjorde med seier i Kollen. Det vitner om et godt fundament, fortsetter skipresidenten overfor NTB.

Har tatt lang tid

Røste gleder seg stort over jenteløftet i hoppsporten.

– Det er kjempemoro. Maren har gjennom den hun er og det hun har oppnådd, økt oppmerksomheten i kvinnehopp og gjort at dette virkelig er blitt satt på dagsorden, sier Røste.

– Våre folk har jobbet med dette i mange år. Langsiktig og strategisk arbeid lønner seg. Det gir resultater. Det er ingen tvil om at norsk hoppsport, komiteen, Clas Brede Bråthen og Bertil Pålsrud alle har vært viktige. Noen synes med rette at dette har tatt for lang tid, men slike prosesser tar oftere lenger tid enn man ønsker, sier Røste.

Foregangsland

Denne sesongen har hoppjentene satt utfor i stor bakke både i Lillehammer og Kollen, men fortsatt henvises kvinnene altfor ofte til normalbakken.

– Det er bare her i Norge, foruten et unntak i Oberstdorf, det har vært arrangert hopprenn for kvinner i storbakke. Vi har gjort det noen år i Holmenkollen og i trippelen her i Lillehammer. Vi har vært et foregangsland. Jeg er veldig stolt over at Norge har vært med og pekt retning for hopp for kvinner, sier Røste.

Maren Lundby og de andre hoppjentene har helgefri under Raw Air. Neste vinter tyder alt på at de endelig får innpass i Raw Air.

