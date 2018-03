Nordtveit endelig på banen for Hoffenheim

ntbsport

Nordtveit er ikke bortskjemt med spilletid i den tyske Bundesliga-klubben de siste månedene. Etter at han var ute et par uker med skade i oktober i fjor har han så vidt over 20 minutter på banen for Hoffenheim.

Lørdag fikk han ni minutter i bortekampen mot Borussia Mönchengladbach, hans første innhopp siden 2. desember. Da fikk han 14 minutter.

Nordtveit ble nylig tatt ut på det norske landslaget til kampene mot Australia og Albania 23. og 26. mars.

Hoffenheim ledet både 1-0, 2.1 og 3-2, men seieren glapp i siste minutt. Hoffenheim ligger som nummer sju i Bundesliga.

Rune Jarstein spilte hele kampen for Hertha Berlin i 2-1-seieren borte mot Hamburg. Hjemmelaget tok ledelsen etter 25 minutters spill, men mål av Valentino Lazaro og Salomon Kalou sørget for at Hertha Berlin tok med seg alle poengene.

Per Ciljan Skjelbred kom inn etter 88 minutter.

I 2. Bundesliga fikk Ruben Yttergård Jensen spille de 12 siste minuttene for Kaiserslautern i 1-1-kampen hjemme mot St. Pauli. For bortelaget fikk Mats Møller Dæhli spille hele annen omgang.

Dæhli er også en del av Lars Lagerbäcks ferskeste landslagstropp.

