Stoch et steg nærmere Raw Air-tittelen

ntbsport

Folk fikk opp øynene da Johansson banket til i det første treningshoppet og slo Raw Air-lederen med 44 poeng. Skulle det bli spenning i kampen om sammenlagtseieren?

Nå ble det ikke det, all den tid Stoch økte ledelsen med 1,5 poeng etter fredagens kvalifisering, men den første treningsomgangen viste hvor mange poeng som er på spill i verdens største hoppbakke.

Før de fire siste omgangene i den norske hoppturneringen har Stoch en suveren ledelse: 89,1 poeng.

– Det var nok en god dag på jobb, for jeg er veldig fornøyd med jobben jeg gjorde. Det var tre gode hopp. Jeg er veldig positiv, sa Stoch til NTB på spørsmålet om fredagen var enda et steg mot triumf.

– Jeg gjør et kanonhopp med nesten 30 plusspoeng i vindkompensasjon. Jeg må tenke at om jeg ikke hoppet teknisk bunnsolid på ski i dag, hadde jeg tapt masse. Nå ble det bare 1,5 poeng, sa Johansson.

Gir ekstra håp

Landslagssjef Alexander Stöckls sa det slik om hva som venter resten av helgen:

– Det ble ikke som i treningsomgangen, for forholdene jevnet seg ut. Men det gir et ekstra håp. Det er fullt mulig å ta igjen Kamil Stoch. Et dårlig hopp av Kamil kan være nok, dersom Robert gjør alt riktig.

Det går mot en mektig skiflygingshelg i Vikersundbakken. Stoch var lengst med 242 meter mot Johanssons 232,5 meter i Raw Air-omgangen fredag. Andreas Stjernen tok seg ned til 236 meter.

– Jeg liker spesielt godt denne bakken fordi den gir muligheten til å fly så langt. Du kan bare forestille deg hvilken sitring og spenning det gir å hoppe her, sa Stoch.

Rekordjakt

– Og nå tar du verdensrekorden (253,5 meter)?

– Jeg vil ikke love at jeg setter verdensrekord, men vi får se. Jeg skal prøve mitt beste. Alt er mulig, absolutt alt, smilte Stoch lurt overfor NTB.

– Alt er mulig, men alt skal klaffe, sa Johansson.

– Er det fine forhold i bunnen, er det mulig. De lander fint på 242 meter, så får vi se på vær og vind, mente Stöckl.

Robert Johansson sliter med sykdom. Søre Ål-gutten hostet og harket i pressesonen fredag kveld.

– Formen er fin, prøvde Johansson seg på før han harket i vei.

– Jeg klarer fint å skru meg på og ignorere litt hosting, fortsatt han.

Vondt i beinet

Johansson har slitt med et vondt bein i lengre tid.

– Jeg jobber så mye som jeg kan med det, for å ha det så bra som mulig. Jeg har slitt med en betennelse i leggen. Det hemmer meg ikke teknisk, hevdet han.

– Det påvirker ikke meg. Jeg ignorerer det hele, la OL-helten til.

– Har du hemmeligholdt det?

– Jeg har ikke hemmeligholdt noe som helst, det har vært slik siden i fjor, sa Johansson.

– Det går litt opp og ned. Det er faser hvor det er litt mer vondt, men nå er det ganske bra. Det påvirker ikke hoppingen. Det så dere i dag, påpekte landslagssjef Stöckl.

(©NTB)