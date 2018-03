Rodgers om Ajers landslagsinnkalling: – Vel fortjent

ntbsport

Ajer er med i Lars Lagerbäcks ferskeste A-tropp. Han får etter all sannsynlighet sin første kamp på bestelaget mot Australia (h) eller Albania (b) senere i mars.

– Jeg er glad på Kristoffers vegne. Det har vært en fantastisk reise for ham så langt, og han tilpasser seg og blir bedre for hver eneste dag som går. Det er vel fortjent, skrøt Celtic-manager Brendan Rodgers på en pressekonferanse fredag.

Søndag var Ajer med på å vinne Old Firm-duellen mot Rangers med 3-2. Han var litt rusten før pause, men tok seg opp i 2.-omgangen.

Kan bli en toppspiller

– Han spilte høyreback mot Rangers, og selvfølgelig, det er ikke hans beste posisjon, men i likhet med hver eneste posisjon som han spiller, så gir han alt. Jeg ser for meg at han vil utvikle seg til å bli en toppspiller. Det er masse arbeid igjen og utvikling siden det å være midtstopper er en ny posisjon for ham, men han har virkelig forutsetningene, sa Rodgers.

– Han er 195 centimeter høy, han er rask, han kan spille ballen, han blir mer dominerende i lufta og han er ivrig på å lære. Så i en alder av 19 år er det en stor ære for ham å bli kalt opp, men jeg forventer at han i løpet av de neste årene virkelig pusher på og utvikler seg, fortsatte manageren om Ajer, som fyller 20 år lørdag.

– Selvskreven

I den skotske storklubben er romerikingen nå sikker på laget. Ajer brukte et utlån til Kilmarnock forrige sesong godt. Etter en sterk sommeroppkjøring med Celtic tok han så steget i løpet av høsten.

– Kristoffer skal bli interessant å se i aksjon. Så bra som han er nå skal man normalt ikke være i hans alder. Han kan fortsatt bli bedre på ting, men slik konkurransen er i dag er han selvskreven i troppen, sa Lagerbäck til NTB på tirsdagens pressemøte.

Lagerbäck er ikke tilfreds med hvordan hans norske landslag har løst oppgaven på midtstopperplass så langt.

