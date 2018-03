Mourinho svarte på kritikken med 12 minutters monolog

ntbsport

Portugiseren er under press etter at United røk ut mot Sevilla i mesterligaen, og til pressekonferansen fredag hadde han med seg en jukselapp.

Deretter holdt han en monolog på over 12 minutter, der han listet opp tabellplasseringene til Manchester United siden 2013. Han listet også opp samme statistikk for byrival Manchester City.

Han åpnet pressekonferansen med å si «Jeg er i live, jeg er her», og fikk deretter noen spørsmål. Da han ble spurt om fansens respons etter Sevilla-tapet, startet han sin tale.

– Jeg kommer ikke til å løpe min vei, forsvinne eller gråte over at jeg hørte noen bue. Jeg er ikke redd for mitt ansvar, åpnet han.

– Jeg sier til fansen at de har rett til å ha en mening, men det er noe jeg kaller «fotball-arv». Og hva en manager arver er blant annet når Manchester United sist vant mesterligaen, som ikke skjedde mange ganger, og sist gang var i 2008, fortsatte Mourinho.

Kritiserte klubben

Manageren poengterte at i løpet av sju sesonger med fire forskjellige managere kom Manchester United til kvartfinalen i mesterligaen som best. Klubben har heller ikke kommet høyere på tabellen enn fjerdeplass siden Alex Ferguson ga seg.

– Og hvis fansen, som jeg alltid respekterer, er skuffet, vel, da snakker jeg med dem som vet hva «fotball-arven» er og når jeg kom til klubben, sa Mourinho.

Fredagens utblåsning var tydelig kritikk av stallen han tok over for under to sesonger siden, selv om han har brukt tilnærmet 300 millioner pund på nye spillere. Kun fire av hans åtte største signeringer startet mot Sevilla.

– I løpet av de siste sju årene har Manchester City fjerdeplass som dårligst. De har også blitt mestere to ganger, med en tredje på vei. De er også endt på 2.-plass to ganger. Det er «fotball-arv», sa Mourinho.

– Vet dere hva som også er «fotball-arv»? Det er (Nicolas) Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, (David) Silva, (Raheem) Sterling, (Sergio) Agüero. Det er investeringer fra fortiden, ikke fra de to siste årene, fortsatte han, med nok en stikk om at troppen han tok over ikke var god nok.

Støtte av klubbledelsen

Spesielt måten Manchester United røk ut av mesterligaen på mot Sevilla, har fått kritikere til å mene at Mourinho ikke vil få fullføre kontrakten sin på Old Trafford. Klubbledelsen står imidlertid fortsatt bak portugiseren.

– Jeg har en fantastisk jobb foran meg. Jeg kunne vært i en annen liga med trofeet i lomma, men jeg er her og jeg vil være her, og det er ingen grunn til at jeg skal endre mentalitet, sa Mourinho avslutningsvis.

Mourinho har blitt kritisert for sin tilnærming i Manchester Uniteds kamper. Laget røk ut etter 1-2 sammenlagt mot Sevilla i mesterligaens åttedelsfinale. Mourinhos mannskap hadde et godt utgangspunkt etter 0-0 i Spania, men tapte 1-2 hjemme på Old Trafford.

(©NTB)