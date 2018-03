FIFA ga endelig grønt lys til videodømming i fotball-VM

ntbsport

Avgjørelsen ble tatt under rådsmøtet til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i Colombias hovedstad Bogotá.

FIFA-president Gianni Infantino har vært en stor tilhenger av å innføre videodømming. Tidligere i måneden vedtok International Board (IFAB) enstemmig å la VAR bli en del av fotballens regelverk.

– Vi skal ha VAR i VM for første gang. Dette er en avgjørelse vi er veldig fornøyd med, sa Infantino etter fredagens møte i FIFA-rådet.

Vil renske bort feil

Infantino har tidligere gjort det klart at teknologien må tas i bruk i Russland for å unngå at dommerfeil avgjør kamper på fotballens største og viktigste scene. VAR ble testet ut under fjorårets kontinentcup (prøve-VM).

Sommerens VM varer mellom 14. juni og 15. juli.

Denne sesongen har videodømming blitt prøvd ut i både italiensk Serie A og tysk 1. Bundesliga. Fra neste sesong skal også spansk La Liga teste ut VAR-teknologien. I England er verktøyet blitt brukt i flere FA-cupkamper.

Kritikk

Bruken av videodømming har ikke gått uten kontroverser. Spesielt i England har det vært stor debatt om VAR-verktøyet etter at det skapte røre i blant annet en cupkamp mellom Tottenham og Rochdale på Wembley.

En rekke avgjørelser i første omgang ble vurdert på video. Ikke alle avgjørelsene som ble tatt i kjølvannet av gjennomgangen var like enkle å forstå. Teknologien har også fått kritikk for at det tar for lang tid å treffe en avgjørelse og at det ofte skaper full forvirring blant de frammøtte på kamparenaene.

– Jeg synes fotballen er på feil vei, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter flere omdiskuterte avgjørelser i 6-1-seieren mot Rochdale nylig.

(©NTB)