Blue Jackets drar fra i sluttspillkampen

Blue Jackets startet torsdagen på siste sluttspillplass i Eastern Conference og var åtte poeng foran New York Rangers, men nå har Mats Zuccarellos lag ni poeng opp til sluttspillstreken.

– Vi spiller vår beste ishockey nå, og det er akkurat nå man bør gjøre det, sa Atkinson, som har 12 målpoeng på sine ti siste kamper.

Blue Jackets passerte New Jersey Devils, som nå er siste lag på rett side av streken.

Tetduoen vant

Washington Capitals og Pittsburgh Penguins duellerer om førsteplassen i Metropolitan-avdelingen og tok hver sin seier torsdag. T.J. Oshie scoret to mål da Capitals slo New York Islanders 7-3, mens Patric Hornqvist var tomålsscorer da Penguins slo Montreal Canadiens 5-3.

Capitals og Penguins har begge 87 poeng. Islanders er på sin side sist i avdelingen med 70, ett poeng bak byrival Rangers.

Rangers spiller sin neste kamp borte mot St. Louis Blues natt til søndag norsk tid.

Predators på topp

Kyle Turris og Kevin Fiala vendte til 3-2-seier for Nashville Predators over Phoenix Coyotes med hvert sitt mål i siste periode, og Predators er nå best i ligaen med 102 poeng, to foran Tampa Bay Lightning.

James Reimer fikk tillit for første gang på seks kamper og holdt buret rent med 46 redninger da Florida Panthers slo Boston Bruins 3-0. Panthers er tre poeng bak Devils i sluttspilljakten.

19-årige Patrick Laine forbedret klubbrekorden med målpoeng i 14. kamp på rad da Winnipeg Jets slo Chicago Blackhawks 6-2. Den unge finnen har 16 mål og åtte assist i den perioden.

