Tromsø hentet midtbanespiller

Det bekrefter Tromsø på sin hjemmeside torsdag. Berntsen blir TIL-spiller ut 2020-sesongen.

– Det føles bra å være her. Tromsø er spennende og en veldig bra mulighet for meg, sier Berntsen til TIL.no.

24-åringen debuterte for Bodø/Glimt da han var 17 år, og gikk deretter til Rosenborg i 2012. Ferden gikk så videre til den svenske klubben Djurgården før han i fjor ble hentet til Vålerenga.

Nå er han tilbake i Nord-Norge.

– Vi er glad for å få på plass en nordnorsk spiller med lang og god erfaring til tross for at han er bare 24 år. Vi har sett på hvordan vi kan forsterke oss, og han er en fotballspiller som forstår spillet, har god teknikk og gode ferdigheter, så han vil passe godt inn hos oss, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til klubbens hjemmeside.

Tromsø fikk en blytung start på årets Eliteserie med 1-4-tap borte mot Start.

