Berisha og Gulbrandsen trygget kvartfinaleplassen i europaligaen

Med 0-0 i torsdagens returkamp gikk Salzburg trygt videre med 2-1-seier sammenlagt. Dortmund måtte score minst to mål for å rappe avansementet, men den tyske storklubben klarte aldri å overliste Alexander Walke i Salzburg-målet.

Ved to anledninger var Hwang Hee-chan nær ved å ta ut all spenning i oppgjøret, men Dortmund-keeper Roman Bürki sto i veien. To minutter på overtid hamret i tillegg Munas Dabbur ballen i tverrliggeren etter en Salzburg-kontring.

I første kamp ble Dortmund rystet av Berishas to scoringer. Kosovo-spilleren med oppvekst i Egersund ordnet da 2-0 i løpet av sju minutter tidlig i annen omgang. Torsdag fant han ikke nettmaskene.

Lenge siden sist

Det gjorde heller ikke Fredrik Gulbrandsen, som entret banen som innbytter etter 66 minutter. De kan uansett juble for et etterlengtet Salzburg-avansement i Europa. Det er første gang at et østerriksk lag er klar for kvartfinale i europaligaen med dagens format.

Riktignok tok Salzburg seg til finalen i turneringens forgjenger, UEFA-cupen. i 1994. Den gang gikk klubben under navnet Austria Salzburg.

Borussia Dortmund skuffet i mesterligaen i høst. Tyskerne ble likevel sett på som en av favorittene til å vinne den nest gjeveste europacupen, men Salzburg viste seg å være for sterk.

Reus og Götze ut i pausen

Dortmunds østerrikske trener Peter Stöger mønstret sitt sterkeste lag i Salzburg. Bak spydspissen Michy Batshuayi lå tre prominente navn i form av André Schürrle, Marco Reus og Mario Götze, men det var likevel Salzburg som skapte de største sjansene.

Stöger valgte oppsiktsvekkende nok å bytte ut både Reus og Götze i pausen. Det hjalp svært lite. Først mot slutten av kampen klarte Dortmund å tilrive seg et overtak i kampen, men scoringene uteble.

RB Leipzig er dermed Tysklands eneste representant i kvartfinalene i europaligaen. Tidligere torsdag spilte laget 1-1 borte mot russiske Zenit St. Petersburg. Det var nok til å gå videre med 3-2 sammenlagt.

