Ulsom til topps i Iditarod

ntbsport

Ulsom overtok ledelsen i løpet da franske Nicolas Petit kjørte feil i snøstormen på vei til sjekkpunktet Elim. Siden har han vært i ledelsen. Ingen andre hadde passert det siste sjekkpunktet da 31-åringen passerte målstreken med sine åtte hunder.

– Jeg er naturligvis en meget fornøyd mann akkurat nå og er i en god posisjon. Jeg er veldig imponert over hundene mine, sa Ulsom i et kort intervju under det korte oppholdet på det siste sjekkpunktet.

Han startet med 16 hunder i Anchorage, men ni dager og 12 timer senere var hundespannet reduserte til åtte dyr. Han tok farvel med de to siste hundene ved det siste sjekkpunktet.

God premie

– Det er en kjempebragd å vinne det krevende løpet på cirka 1600 kilometer, og Joars seier bidrar til å sette Mo i Rana på kartet, sier ordfører i Rana, Geir Waage i en mail til NTB.

– Vi er kjempestolte av Joar og vil gjerne invitere Joar på en seiersmarkering og lunsj på rådhuset i Rana når han kommer hjem.

Norske Robert Sørlie, som vant i 2003 og 2005, ble den første norske hundekjøreren som har en Iditarod-seier å skryte av. Nå har han fått selskap av Ulsom.

Vinneren får snaut 400.000 kroner og en bil.

Seavey-familien har dominert Iditarod med seier de seks siste årene. 58-årige Mitch Seavey vant i 2004, 2013 og 2017.

Hans sønn Dallas Seavey, som har fire seirer i løpet, boikotter årets løp i protest mot behandlingen av en dopingsak og deltar i stedet i Finnmarksløpet i Norge.

Joar Leifseth Ulsom har vært i tetsjiktet i Iditarod flere år på rad. I fjor ble det fjerdeplass. I år fikk han sin etterlengtede seier.

67 hundekjørere la ut på kraftprøven fra Willow 4. mars.

(©NTB)