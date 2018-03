Mowinckel frakjørt, Vonn best

ntbsport

Mowinckel tok et svært overraskende OL-sølv i utfor i Pyeongchang. I sesongens siste verdenscuprenn i disiplinen var hun ikke i nærheten av å kopiere den prestasjonen.

Fra startnummer 11 tapte 25-åringen tid hele veien og var til slutt slått med 1,09 sekunder av den amerikanske vinneren Vonn.

– Dette var ikke helt dagen min, men jeg avsluttet helt OK. Jeg innser at det ikke er andreplasser i utfor som er hverdagen, men jeg er på rett vei, sa Mowinckel til NRK.

Molde-jenta trøstet seg med at hun har en eventyrlig sesong bak seg – der de to sølvene fra OL er høydepunktene.

– Det har vært en lang reise, og jeg har fått med meg utrolig mange kule opplevelser i løpet av en sesong. Det er supermotiverende foran neste sesong, sa Mowinckel.

Drama

Lindsey Vonn tok på sin side sin 82. verdenscupseier i karrieren. Dermed er veteranen nå kun fire seirer bak den svenske legenden Ingemar Stenmark. Vonn har gjort det klart at hun ikke avslutter karrieren før Stenmark-rekorden er slått.

Et lite skår i gleden for Vonn var det at kampen om sammenlagtseieren i utforcupen gikk fløyten. Italienske Sophia Goggia, som tok OL-gull i disiplinen, ble nummer to i Åre og reddet den gjeve glasskula med et nødskrik.

Tre små poeng skilte til slutt de to rivalene på toppen av lista.

McKennis overrasket

Hadde Vonn fått én løper mellom seg og Goggia onsdag, ville den amerikanske jenta tatt sammenlagtseieren. Ikke rart det ble nervøse minutter i målområdet for de to rivalene.

– Dette føles utrolig. Vonn vant rennet, og jeg vant kula. Det er alltid en ære å kjempe mot henne, sa Goggia.

Fra startnummer 23 kjørte amerikanske Alice McKennis inn til tredjeplass i utforavslutningen. 28-åringen har ikke vært på pallen tidligere i vinter.

Totalt 26 jenter var på start i Åre onsdag. Kajsa Vickhoff Lie kjørte inn til 23.-plass og endte sist av dem som fullførte. Hun var slått med 1,72 sekunder av Vonn.

