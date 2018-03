Carragher suspendert av Sky, fortsetter i Viasat

ntbsport

Carragher havnet i søkelyset etter at han spyttet mot en bil etter Manchester Uniteds møte med Liverpool sist helg. Den tidligere Liverpool-spilleren ble filmet da han spyttet mot en 14 år gammel United-fan og hennes far.

Partene satt i hver sin bil.

Faren skal ha terget opp Carragher i en bilkø etter Liverpools 1-2-tap mot United på Old Trafford. Carragher har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel.

– Det var helt uakseptabelt fra min side. Jeg har personlig sagt unnskyld til hele familien. Jeg ble terget tre-fire ganger langs motorveien og mistet hodet, skrev Carragher på Twitter tidligere denne uka.

Onsdag opplyste Sky Sports at fotballeksperten suspenderes fra kanalens sendinger ut inneværende sesong.

Vond

Samtidig opplyser Viasat i en pressemelding at det for dem ikke blir aktuelt å gjøre det samme. Carragher har bidratt under kanalens sendinger fra mesterligaen.

– Jamie har unnskyldt overfor den pårørende familien som han også er i dialog med, da de står i en vond situasjon der de blant annet blir sjikanert på sosiale medier. Det er en riktig vond situasjon, men når det er sagt så mener jeg ikke det er riktig at en enkelt feiltakelse skal ha så alvorlige konsekvenser at vi ikke lengre kan ha Jamie Carragher med på laget. Derfor er han tilbake på fotballbanen for MTG når de spilles kvartfinaler i starten av april, sier administrerende direktør i MTG Sport, Peter Nørrelund.

Han mener Sky Sports er i en litt annen situasjon en MTG.

– Jeg må si at i mine øyne har Jamie Carragher håndtert en svært vanskelig situasjon på riktig vis. Han har ikke kommet med en rekke bortforklaringer, men har lagt seg flat og unnskyldt overfor alle involverte. Det er menneskelig å feile, og jeg mener altså ikke at det skal ha den konsekvensen at vi ikke lengre kan samarbeide med ham, sier Nørrelund.

Politiet ser på saken

Det er foreløpig ikke kjent hvilke kamper Carragher skal være involvert i når mesterligaen fortsetter med kvartfinaler i april.

Onsdag opplyste i tillegg britisk politi at det er innledet etterforskning i kjølvannet av spytteepisoden. En talsmann opplyser at Manchester-politiet ønsker å snakke med alle involverte og at man allerede har vært i kontakt med mannen som er besittelse av videobildene av episoden.

(©NTB)