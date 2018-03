Forundret Stoch: – Det er veldig rart og trist at tribunene nesten er tomme for norske hoppfans

ntbsport

Uten tusenvis av elleville polske hoppfans, ville åpningshelgen i Raw Air vært en tilskuerkatastrofe.

– Skulle tro Polen hoppet på hjemmebane, sa en oppgitt Tande.

Verdenscupleder Kamil Stoch gleder seg over hoppgale polakker, men føler med Tande og de andre nordmennene.

– For oss polske hoppere er det helt fantastisk. Vi har fans overalt hvor vi konkurrerer. Vi har også polske fans i Sapporo. Skihopping er veldig populært i Polen. Folk følger etter oss over alt. Jeg er veldig glad, for vi merker den støtten, sier Stoch.

– Det er veldig rart og trist at tribunene nesten er tomme for norske fans når dere har verdens beste lag i hopp, og ikke minst etter de norske hoppernes suksess i OL med laggull. Det er ikke til å tro. Det jeg så i Oslo var at folk fulgte langrennet i hele løypa. Etter langrennet gikk de hjem, selv om hoppbakken bare ligger noen meter unna. Du må komme og støtte dine egne hoppere. Det er rart. For meg er det helt uforståelig, sier Stoch til NTB.

Landslagssjef Alexander Stöckl mener man ikke har klart å markedsføre årets Raw Air godt nok, men polske fans strømmet likevel til Holmenkollen.

Stoch har tatt en suveren ledelse i Raw Air. Hele 23,5 poeng skiller ned til Robert Johansson etter bare 6 av 16 tellende hopp i den norske hoppturneringen.

– Jeg ser aldri på resultatlistene eller sammenlagtstillinger. Jeg fokuserer alltid på hva jeg kan gjøre med teknikken og mine egne forberedelser, aldri noe annet, sier Stoch.

Flirer av Stjernen

Andreas Stjernen henger fortsatt med i sammendraget, men avstanden opp til den polske hoppmaskinen er stor.

– Fortsetter han sånn, trenger han ikke hoppe sisterunden i Vikersund, sier Sprova-hopperen.

Stoch flirer når han får gjenfortalt hva Stjernen sier.

– Det er ikke sant. Hva skal jeg si? Det er mange skihoppere på et veldig godt nivå, og sport er uforutsigbart. Skihopping er fullstendig uforutsigbart. Du vet aldri hva som skjer i morgen eller om to dager. Jeg prøver bare å leve i øyeblikket og gjøre mitt beste i bakken, sier polakkenes superhelt.

Ingen Johansson-panikk

Raw Air-toer Robert Johansson lover å gi Stoch kamp hele veien.

– Det er bare 6 av 16 hopp som er unnagjort, så mye kan skje. Det er ingen panikk som har spredd seg hos meg.

– Du kan fort ta 20–30 poeng per hopp i skiflyging. Ting er ikke over før det er ferdig i Vikersund uansett, påpeker Daniel-André Tande.

Men kampen om fansen har de norske hopperne tapt. Det er polske flagg og fans som dominerer under den norske hoppturneringen.

