Beinbrudd ødela gleden da Tarik sendte AIK til semifinale

Kampen mot Örebro på Friends Arena hadde vart i en snau halvtime da gjestenes Michael Omoh kom helt feil inn i en duell og traff Nyholm rett på leggen.

– Vi så jo med en gang at beinet var i feil stilling. Slikt unner man ingen spiller. Det er fryktelig leit, sa Örebro-spiller Michael Almebäck til C More.

Nyholm ble liggende med store smerter mens Omoh virket knust over det han hadde gjort. Nigerianeren ble sendt av banen med rødt kort.

AIK ledet allerede 1-0 etter at Elyounoussi i det 12. minutt omsatte Robert Lundströms innlegg i scoring via stolpen. Tidligere tirsdag ble han tatt ut i Lars Lagerbäcks første landslagstropp for året.

AIK kontrollerte stort sett kampen i overtall, men keeper Oscar Linnér måtte ta fram en matchvinnerredning da Kennedy Igboananike holdt på å utligne mot gamleklubben. På overtid fastsatte innbytter Stefan Silva resultatet til 2-0.

Elyounoussi spilte hele kampen for AIK, som møter Djurgården i lokaloppgjør i semifinalen søndag. Lørdag spiller Östersund mot Malmö i den første semifinalen.

