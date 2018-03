Tap for Kamara og Skjelvik i MLS

ntbsport

Hjemmelaget vant 2-1 foran 26.221 tilskuere på Yankee Stadium. Kamara scoret i sin seriedebut for Galaxy etter overgangen fra Columbus Crew da Portland Timbers ble slått i serieåpningen forrige helg, men søndag kom vestkystlaget ned på jorda i Bronx.

Kamara spilte hele kampen på topp i 4-2-3-1-formasjonen og hadde to avslutninger på mål, men uten å score. New York-keeper Sean Johnson leverte en strålende redning på hans avslutning fra kort hold på stillingen 1-0 i første omgang.

Skjelvik spilte hele kampen på stopperplass. Jo Inge Berget er ute med skade og var ikke i New Yorks kamptropp.

Anton Tinnerholm og David Villa ga hjemmelaget to måls ledelse ved pause. Skjelvik var nærmeste motspiller ved begge avslutninger, men kan ikke klandres for målene som begge kom på returer.

Jonathan Dos Santos skapte ny spenning med sin redusering ved nærmeste stolpe kvarteret ut i annen omgang, men noen utligning ble det aldri.

Galaxy måtte avslutte med ti mann etter at lagkaptein Ashley Cole ble utvist fem minutter før full tid. Venstrebacken fikk to gule kort for usportslig oppførsel. Det siste kom da han rev ned Villa, som i sin 100. kamp for New York la opp til det første målet og scoret det andre.

Tidligere søndag vant Atlanta United 3-1 over DC United foran 72.035 tilskuere, ny tilskuerrekord i MLS. Josef Martinez, Miguel Almiron og Hector VIllalba scoret for hjemmelaget.

New York City er ett av fire lag som har innledet sesongen med to seirer. De andre er Columbus Crew, Los Angeles FC og Vancouver Whitecaps. Magnus Wolff Eikrems Seattle Sounders og New York Red Bulls, som kommende uke spiller returkamper i CONCACAFs mesterligas kvartfinaler, hadde fri i helgen.

(©NTB)