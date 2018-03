Fullstendig gresk fotballkaos, serien satt på vent

ntbsport

– Vi har besluttet å avbryte ligaen. Den kommer ikke til å starte opp igjen før vi har et tydelig rammeverk (regler) som alle har skrevet under på, sier den greske viseministeren for idrett og kultur Georgios Vassiliadis.

Klubben PAOK mente seg fradømt et mål på grunn av offside mot serieleder AEK søndag rett før slutt. Da invaderte deler av publikum banen i sinne. Blant disse var PAOK-eier Ivan Savvidis.

TV-bildene viste at han hadde med seg noe som trolig var en revolver i et hylster festet til kroppen.

