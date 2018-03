Østberg varsler satsing i mange år framover

ntbsport

Fjorårets mesterskap i Lahti ble ikke slik 27-åringen fra Gjøvik hadde tenkt seg. Østberg, som slet med formen i de finske løypene, fikk det hun beskrev som karrierens verste nedtur da plassen på stafettlaget glapp. Etter VM uttalte langrennsprofilen sågar at hun vurderte å gi seg.

I mars 2018 er situasjonen en helt annen. Nå blomstrer motivasjonen.

– Den er på topp, faktisk. Veldig bra. Jeg gleder meg til neste sesong. Det er kanskje litt tidlig å si at man gleder seg til neste år allerede, men jeg gjør det. Jeg er skikkelig, skikkelig gira for neste år – og for mange år framover, sier Østberg til NTB.

– Den verste skuffelsen i fjor gikk heldigvis fort over. Jeg har egentlig glemt det for lenge siden, legger hun til.

Glad Hjelmeset

Østberg trekker fram en rekke oppturer fra inneværende sesong – ting som har bidratt til å tenne gnisten igjen for alvor.

– Det har skjedd så mye bra. Jeg har vunnet verdenscuprenn, blitt nummer to i Tour de Ski og er med i toppen sammenlagt i verdenscupen. For ikke å snakke om OL-gullet (stafett), dét var høydepunktet, sier 27-åringen.

Landslagstrener Roar Hjelmeset gleder seg over videre satsing fra Østbergs side.

– Ingvild er jo en god skiløper. Hun har mange, mange år foran seg. Derfor er det godt å høre at hun har lyst å prestere i noen år framover. Gledelig, sier han til NTB.

– Slår ikke Weng

Østberg er foreløpig nummer to i verdenscupen sammenlagt, 153 poeng bak lagvenninnen Heidi Weng. Løperen fra Gjøvik avfeier, som tidligere i vinter, at en sammenlagttriumf er noe hun har troen på denne sesongen.

– For å være helt ærlig, så har jeg egentlig ikke noe håp om det. Jeg er optimist, men jeg er realist også. Det kommer ikke til å gå. Jeg kommer til å være veldig fornøyd hvis jeg klarer å bli blant de tre beste sammenlagt, sier Østberg.

– Men det er for langt opp til førsteplassen, sier 27-åringen.

Søndag gikk Østberg inn til en sjetteplass på tremila i Holmenkollen. Marit Bjørgen vant.

