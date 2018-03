Jansrud sikret super-G-cupen med hjemmeseier: – Det er absurd

ntbsport

Etter en fjerdeplass i utfor lørdag slo Jansrud kraftig tilbake under søndagens super-G. 32-åringen kjørte i mål til soleklar bestetid fra startnummer ni og ga aldri fra seg ledelsen.

Seieren gjør at Jansrud vinner super-G-cupen for tredje gang i karrieren. Jansrud tangerte også samtidig Kjetil André Aamodt i antall verdenscupseirer med seier nummer 21.

– Krystallkula, tangerte Aamodt. Det er ting som gjør det litt artig, i tillegg til å vinne fire av de fem siste her i super-G. Det er absurd å tenke på, sa Jansrud til NTB.

– Jeg er selvfølgelig stolt. Det er på hjemmebane. Det er godt at det har tippet riktig vei for meg og at det har gått så bra som det har gjort, fortsatte han.

Sensasjonell plassering

Da Jansrud forrige sesong vant utforrennet i OL-traseen fra 1994, vant han sin sjette seier i Kvitfjell. Søndag tok han seier nummer sju. Ingen har flere. Østerrikske Hermann Maier endte på fem.

– Jeg er ganske stolt over seiersrekken i Kvitfjell. Jeg er keen på å fortsette og befeste den, og det gikk bra nå, sa Jansrud.

Jansrud vant med 22 hundredeler til Beat Feuz fra Sveits søndagens renn. Adrian Smiseth Sejersted imponerte kraftig med å kjøre ned til tredjeplass fra startnummer 25, 34 hundredeler bak Jansrud. Franske Brice Roger flyttet imidlertid Sejersted ned til fjerdeplass fra startnummer 49 med ett fattig hundredel.

– Wow, det er sykt. Det er ikke så mye mer å si enn det. Det var over all forventning, sa Sejersted til NTB.

– Jeg håpet da jeg kom i mål at det skulle stå åtte eller ni, men så sto det tre der. Det er helt sykt, fortsatte 23-åringen.

Svindal kjørte ut

Stian Saugestad kjørte i mål til en foreløpig topp-ti-plassering fra startnummer 26. Han var 60 hundredeler bak Jansrud på en 11.-plass til slutt.

Aksel Lund Svindal har aldri vunnet et verdenscuprenn i Kvitfjell og er nødt til å forlenge karrieren dersom han vil gjøre det. Veteranen kjørte nemlig ut i søndagens super-G.

– Det skjer av og til, men det er ikke så ofte. Jeg hoppet for langt og med litt feil retning, og da landet var jeg på feil side av porten. Jeg syntes at jeg kjørte bra før det, sa Svindal til NTB etter det amputerte rennet.

– Det er surt å kjøre ut, la han til.

Aleksander Aamodt Kilde fikk ikke ut maks i Kvitfjell. Han endte 1,05 sekunder bak Jansrud. Det holdt bare til 22.-plass.

– Jeg ble litt passiv underveis. Jeg hadde lyst til å kjøre og komme ordentlig i mål uten å gjøre store feil, sa Kilde til NTB.

Bjørnar Neteland og Rasmus Windingstad fullførte ikke rennet i Kvitfjell.

