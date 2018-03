PSG på vinnersporet igjen

ntbsport

Laget forsvarte sitt 14 poengs forsprang til serietoer Monaco, som vant sin kamp fredag.

Likevel vil seieren over svake Metz gjøre lite for å lette presset på trener Unai Emery, som sitter svært utrygt. De fleste regner med at han er ferdig ved sesongslutt etter at laget for annet år på rad tapte i mesterligaens åttedelsfinale.

Publikum på Parc des Princes buet mot Emery lørdag, etter at det ble tap i begge kamper mot Real Madrid.

– Dette lot oss bla om til en ny side. Vi trengte en seier etter at vi røk ut. Vi fortsetter på vår vei, sa Emery lørdag.

Edinson Cavani var utestengt lørdag, mens Neymar er langt fra comeback etter å ha blitt operert i foten. Derfor var det noen uvante navn på scoringslista mot Metz.

Christopher Nkunku scoret to ganger etter at høyreback Thomas Meunier sendte PSG i ledelse. Kylian Mbappé gjorde 4-0 på overtid i første omgang.

– Det er viktig å gi de unge spilletid. Nkunku jobber hardt på trening og trenger mer kamperfaring, sa Emery.

Japans landslagskeeper Eiji Kawashima nektet PSG målfest i med flere fine redninger i 2. omgang, noen av dem fra 18-årige Timothy Weah. Han er sønn av Liberias president og tidligere storspiller George Weah.

Til slutt nikket kaptein Thiago Silva inn 5-0 på et hjørnespark.

