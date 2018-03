Irland vant seks nasjoner, jager Grand Slam

ntbsport

England var tittelforsvarer i turneringen som samler de seks beste rugbynasjonene på den nordlige halvkule, men håpet om å ta igjen irene forsvant med 16-22-tapet mot Frankrike på Stade de France.

Noen timer tidligere hadde irene slått Skottland 28-8 og tatt sin fjerde strake seier i årets turnering.

Vinner Irland over England på Twickenham i London om en uke, vil Irland ha fullført Grand Slam for tredje gang. De to tidligere gangene var i 1948 og 2009.

– Vi sparer det beste til sist, og vi trenger vårt beste for å vinne på Twickenham. England har ikke tapt der med Eddie Jones som landslagstrener, sa Irlands kaptein Rory Best.

England er langt nede etter to strake bortetap mot Skottland og Frankrike og må slå irene for å kunne berge

