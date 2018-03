Stabæk – Start flyttet igjen

ntbsport

Grunnen til endringen i kampdato er at Start ville fått et svært tett kampprogram dersom oppgjøret skulle ha blitt spilt 12. april, bekreftet konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn, til Nettavisen.

Fredag kveld ble terminlisten på NFFs sider oppdatert. Der fremkom det at Stabæk – Start skal spilles 26. april.

Eliteseriekampene Sandefjord – Ranheim og Stabæk – Start i 2. serierunde ble utsatt på grunn av dårlige baneforhold. Sandefjord – Ranheim er omberammet til 11. april.

Bekymring

Flere eliteserietrenere har gitt klart uttrykk for at også den første serierunden burde vært utsatt, men generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt sa nylig til NTB at han ikke var redd for at kulda skulle skape trøbbel.

– Det er neppe noen stor dramatikk rundt banene i 1. runde, hvor alle kampene går på kunstgress. I 2. runde er det kunstgress og naturgress med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringer noen steder med snø på tribunene og rundt banene, sa Bjerketvedt.

Nå er det likevel kommet utsettelser.

Spådd snøvær

Med til historien hører det også at det er spådd snøvær både i Skien, Drammen og Kristiansand søndag i forkant av Odd, Strømsgodset og Starts åpningskamper. Det kan potensielt skape nye problemer.

Både i Skien og Kristiansand meldes det om tosifret antall millimeter med nedbør.

