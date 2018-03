Raw Air-håp vurderte å fly hjem for å se Ranheims serieåpning

ntbsport

Dermed får ikke skihopperen sett kompisene i Ranheim ta steget opp på øverste nivå i norsk fotball.

– Jeg vokste opp på Ranheim og spilte for klubben i yngre år. Jeg får dessverre ikke med meg Ranheim – Brann under Raw Air. Jeg vurderte å fly hjem, siden jeg neppe får plass i lagkonkurransen lørdag, men jeg må bli igjen i Oslo og prioritere Holmenkollsøndagen, sier Byåsen-hopperen til NTB.

Kamerater

Ranheim har ikke spilt på øverste nivå i Norge siden på 1950-tallet. 24-åringen har flere venner som skal i aksjon i fotballåpningen.

– Det er kult å se at de har klart å gå hele veien og rykke opp fra 1. divisjon. Jeg snakker jevnlig med Daniel Kvande, som jo også har vært skihopper, og Alexander Fosen. Og Christian Eggen Rismark gikk jeg på barneskole sammen med, og vi har spilt fotball sammen på fritiden. Dette er gutter fra oppveksten min. Vi har hatt et veldig bra miljø for idrett på Ranheim, sier Aune.

– Man blir stolt. Vi har to klubber fra Trondheim i Eliteserien, og så ser vi at det er store byer som burde hatt lag på øverste nivå. Jeg tror Ranheim holder seg i Eliteserien. De har et bra lag med mange trøndere. Det er innsats og vilje på Ranheim som gjør at dette går veien, sier Raw Air-hopperen.

Trøblete vinter

Aune har slitt med å finne tilbake til godformen fra Raw Air i fjor. En kneoperasjon (jumper´s knee) i fjor vår ødela sesongoppkjøringen. Sykdom gjør også at Aune sliter med balanseproblemer og svimmelhet.

– Vinteren har vært preget av kneoperasjonen. Det har tatt lang tid å komme seg i den tekniske formen jeg var i under Raw Air i fjor. Det ser ut som det løsner nå. Jeg har også slitt med forkjølelse og vært mye svimmel. Jeg har jobbet hardt, og jeg føler jeg har tatt store steg på mange områder. Det håper jeg å få vist i Raw Air, sier en offensiv Aune.

Han koser seg i hoppbakken igjen og har klare ambisjoner foran år to av den norske hoppturneringen.

– Jeg vil gjøre det bedre enn i fjor. Da ble det 18.-plass i Granåsen og 21.-plass i Kollen. Jeg hopper bedre enn jeg gjorde tidligere i vinter, men det er mange som har hevet seg i OL-sesongen. Så det blir tøft, sier Aune.

