De Rossi scoret i Roma-seier etter Astori-hyllest

Fredagens kamp var den første som ble spilt i Serie A siden Fiorentina-spiller Davide Astori ble funnet død på sitt hotellrom søndag. Samtlige kamper i den italienske toppserien den søndagen ble utsatt som følge av det plutselige dødsfallet.

Før fredagens kamp stilte begge lag og dommerne seg opp sammen mens de holdt rundt hverandre. Med kun musikk på anlegget ble Astori hedret av samtlige på Stadio Olimpico. 31-åringen var på utlån i Roma fra 2014 til 2015.

Fattet feiring

Da kampen kom i gang på Astoris gamle hjemmebane var det Roma som tok ledelsen. Kostas Manolas sendte hjemmelaget i ledelsen etter 56 minutter. Grekeren feiret med å gå ned på kne og peke mot himmelen.

Daniele De Rossi, som var i Astoris begravelse i Firenze dagen før, økte til 2-0. Kapteinen var god venn med Astori og holdt tilbake på feiringen etter scoringen.

Lorenzo Pellegrini fastsatte sluttresultatet til 3-0 på overtid.

Klatrer

Davide Astori ble funnet død på hotellrommet sitt søndag i forkant av Serie A-kampen mot Udinese. Han ble bare 31 år gammel. To leger oppnevnt av aktoratet i Udine ble tirsdag sitert på at fotballspilleren døde som følge av et hjerteinfarkt.

Serie A-klubbene Fiorentina og Cagliari har besluttet å frede nummer 13, drakten Astori bar i sin karriere. Fotballstjernen spilte 174 kamper for Cagliari og 100 kamper for Fiorentina.

Roma klatrer til tredjeplass på tabellen med 56 poeng etter fredagens seier. Det skiller 12 poeng opp til tabelltoer Juventus, som er ett poeng bak serieleder Napoli.

Torino er nummer ni på tabellen, 20 poeng bak fredagens motstander.

