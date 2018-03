Ingen planer om utsatt seriestart

ntbsport

Mesterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg skulle i utgangspunktet vært spilt mandag, men ble utsatt til 25. april på grunn av det kalde vinterværet.

Ranheim – Brann innleder Eliteserien 2018 kommende lørdag. Alle kampene i 1. runde spilles på kunstgress, mens allerede helgen etter kommer det kamper på naturgress.

Det har skapt diskusjon om Norges Fotballforbund (NFF) må vurdere å utsette én av de to første serierundene, men slik situasjonen er i øyeblikket vil rundene gå som planlagt.

– Slik det er i dag er det ingen planer om justeringer. Situasjonen følges tett, sier Nils Fisketjønn, leder av NFFs konkurranseavdeling, til NTB.

Usikkerhet

Også seksjonsleder Rune Pedersen sier at den første runden bør kunne avvikles til helgen som følge av at lag med kunstgress har fått utdelt hjemmekamp.

– Vi jobber med det. Runde én går nok greit, sier han på spørsmål om når NFF tar en endelig avgjørelse på om de to rundene blir avviklet som planlagt.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt uttalte nylig til NTB at han ikke er redd for at kulda setter en stopper for de første rundene.

– Vi frykter ikke avlysninger. Når vi starter serien så tidlig som 10. og 11. mars, er det en risiko for snø og kulde. Det er neppe noen stor dramatikk rundt banene i 1. runde, hvor alle kampene går på kunstgress. I 2. runde er det kunstgress og naturgress med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringer noen steder med snø på tribunene og rundt banene, sa han.

(©NTB)