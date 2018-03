Frisk Asker tok første stikk i revansjeduellen

ntbsport

Oilers har i sluttspillsammenheng vært den dominerende klubben i norsk ishockey de siste sesongene. Seks strake kongepokaler har det blitt. Nå kan rekken bli brutt.

Mannskapet til Pål Gulbrandsen har ikke imponert i sedvanlig stil denne sesongen og ble bare nummer seks i grunnserien. Foran kvartfinalemøtene med Frisk Asker måtte sistnevnte finne seg å være klar favoritt.

Det stempelet innfridde Asker-klubben på egen is torsdag, til tross for at det ble spennende mot slutten.

Scoringer av Nick Pageau, Taylor Foster og Mikkel Christiansen så lenge ut til å gi en enkel Frisk-seier mot et Oilers-lag som i lange perioder slet kolossalt med å henge med. To raske reduseringer mot slutten av finske Lassi Kokkala og Kristian Forsberg skapte spenning, men ble til slutt mager trøst for gjestene. Frisk satte i stedet 4-2 i tomt mål i sluttsekundene.

Dermed er forrige sesongs tapende finalist i førersetet i kvartfinaleduellen som spilles best av sju kamper.

Stjernesmell for Lørenskog

Tungt ser det også ut for Lørenskog, som i tolvte time sikret seg den siste kvartfinaleplassen på bekostning av Stjernen. I første kvartfinalekamp ble det stortap mot grunnseriemester Storhamar.

Mattis Rønnilds scoring etter snaut ni minutter ble riktignok den eneste i åpningsperioden for hjemmelaget på Hamar, men i midtperioden røynet det for alvor på for gjestene.

Tre nye baklengs, og ytterligere fem i den siste perioden, ga Storhamar en oppskriftsmessig og fryktinngytende god start på kvartfinaleduellen med 9-0-seier. For gjestene fra Romerike endte torsdagskvelden i ydmykelse.

Lillehammer tok første stikk

Roy Johansens Vålerenga har variert i prestasjonene denne sesongen, og torsdag ble det tøft i den første kvartfinalen borte mot Lillehammer.

Gjestene fra Oslo hang riktignok noenlunde med gjennom en fartsfylt og målrik første periode. Den endte 3-2 til hjemmelaget, etter at Rasmus Juell reduserte for Vålerenga mindre enn halvminuttet før slutt.

Det lille håpet som ble tent for Vålerenga, sluknet imidlertid etter tre nye Lillehammer-mål i midtperioden. Canadiske Brendon Ellis og amerikanerne Joey Benik og Nick Dineen scoret hver sin gang.

I siste perioden fastsatte nevnte Ellis resultatet til 7-2.

Dermed er Lillehammer i førersetet i kampen om plass i semifinalene.

(©NTB)