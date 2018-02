Di Maria-dobbel sendte PSG videre

ntbsport

Seieren ble en opptur for PSG-fansen noen timer etter beskjeden om at superstjernen Neymar må opereres for sin brysomme skade. Brasilianeren har pådratt seg brist i et mellomfotsbein i tillegg til et overtråkk.

Neymar, som ble verdens dyreste fotballspiller da han ble hentet til den franske hovedstadsklubben fra Barcelona i fjor sommer, er satt på sidelinjen i lang tid.

Onsdag klarte lagkameratene seg godt uten måltyven. Argentinske Di Maria sendte hjemmelaget i ledelsen på overtid i første omgang, og kun tre minutter ut i den andre doblet samme mann til 2-0.

Mot slutten la uruguayanske Edinson Cavani på til 3-0.

Med onsdagens to scoringer har argentinske Di Maria gjort ni mål på sine 11 siste kamper for PSG. Alt tyder på at midtbanespilleren har funnet formen til helt rett tid. Uten Neymar vil den tidligere Manchester United-spilleren bli en meget viktig brikke for Paris-klubben i tiden som kommer.

Storkampene står i kø. Allerede kommende tirsdag er det returkamp mot Real Madrid i mesterligaens åttedelsfinaler. Di Marias tidligere arbeidsgiver vant det første lagene imellom 3-1.

I onsdagens øvrige kvartfinale i den franske cupen ble det 1-0-seier til overraskelseslaget Chambly mot Strasbourg.

