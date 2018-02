Hull og Diomande klarte ikke vinne bunnoppgjør

ntbsport

Med Diomande på motsatt lag fra start sørget Oliver McBurnie for at Barnsley tok ledelsen etter 22 minutter.

Hull kom imidlertid tilbake, drøye ti minutter etter at Diomande var blitt byttet ut i det 62. minutt.

Michael Dawson reddet poengdeling for Hull, som lukter på nedrykk. Tre poeng skiller ned til Birmingham under streken. Barnsley klatret opp i ryggen på Hull med kun ett poeng mindre enn tirsdagens motstander.

Markus Henriksen var ikke i Hull-troppen på grunn av skade.

Reading befinner seg ett poeng foran Hull på tabellen i den tett bunnstriden etter 1-3-tap mot sjetteplasserte Sheffield United tirsdag. Billy Sharp ble den store helten for Sheffield United med to av tre mål. Mark Duffy sto for bortelagets siste mål, mens Omar Richard scoret trøstemålet til Reading.

