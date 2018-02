Det går mot vinterpause i Premier League

ntbsport

Både spansk, italiensk og tysk toppliga har hatt vinterpause, mens den engelske serien kjører på for fullt vinteren igjennom.

Diskusjonen har pågått lenge, og flere hat tatt til orde for at spillerne skal få litt hvile om vinteren. Nå ser det ut som det går mot en velfortjent vinterpause fra og med sesongen 2019/20, skriver TV 2 som siterer The Times.

Den engelske avisen skriver at forbundet, FA og den engelske fotballigaen er enige om et to ukers langt vinteropphold i februar hvert år. Pausen vil bli innført kort tid før sluttspillkampene i mesterligaen og europaligaen starter.

FAs håp er et vinterpausen vil hjelpe det engelske landslaget.

– Det engelske landslaget vil dra fordeler av at spillerne har hatt et opphold i serien før EM i 2020 og kommende VM-turneringer, konkluderer de i forslaget.

Verken FA eller Premier League har bekreftet at det blir vinterpause, men dette er ventet å skje i løpet av kort tid.

