Dortmund gikk på poengtap mot Augsburg

Rune Almenning Jarstein stengte buret da Hertha Berlin holdt serieleder Bayern München til 0-0 i tysk 1. Bundesliga lørdag.

Dortmund hadde dermed muligheten til å kutte ned det solide forspranget til tabelltoppen, men lyktes ikke.

Marco Reus ga Dortmund en oppskriftsmessig ledelse etter 16 minutter, men Kevin Danso sørget for at bortelaget Augsburg fikk med seg ett poeng da han utlignet et drøyt kvarter før slutt.

Det skiller 19 poeng mellom tabelltoer Dortmund og serieleder Bayern München etter 24 spilte seriekamper, og mye skal til for at den regjerende mesteren roter bort et nytt trofé.

Augsburg er nummer åtte på tabellen med 32 poeng, ni poeng mindre enn mandagens motstander.

