Stadlober gikk feil på vei mot sitt livs løp

Teresa Stadlober var tidlig en het medaljekandidat, men østerrikeren gikk seg ut av medaljekampen da hun fra sølvplass gikk feil etter 21 kilometer.

– Om man vil ta medalje er man nødt til å finne veien, sa østerrikeren etter å ha tatt feil av hvilken løype hun skulle gå.

Etter å ha svingt ut der hun ikke skulle svinge innså hun etter noen stavtak at hun plutselig ikke hadde noen finske konkurrenter som jaget henne lenger. Det ble en lang omvei og en niendeplass i stedet for det som kunne blitt en mye bedre plassering.

Etterlyste skilting

– Jeg er veldig lei meg og skuffet over at det skjedde i dag, for jeg hadde en veldig god dag og bra ski. Innen jeg tok feil visste jeg at jeg kunne kjempe om en medalje, sa Stadlober etter å ha funnet veien til pressesonen.

Tydeligere skilting hadde kanskje reddet Stadlobers medaljesjanser.

– Jeg skal jo kunne løypa utenat, men for meg hadde det vært bedre om det fantes farger eller noe for å vise forskjellen på løypa, sa hun.

Bommet nesten igjen

I frustrasjonen og skuffelsen etter sin navigeringsbom holdt hun på å gå feil inne på stadion senere i løpet. Men etter å ha sett seg litt fram og tilbake fant hun riktig vei.

– Jeg var ikke sikker lenger. Jeg var så forvirret. Jeg er glad jeg fant mållinjen i alle fall, sa Stadlober.

Den østerrikske jenta hadde uansett ikke klart å gjøre noe med den suverene vinneren Marit Bjørgen. I Stadlobers fravær tok Krista Pärmäkoski sølvet, mens Stina Nilsson ble bronsevinner.

