Bjørgen la opp gullplanen med Johaug

– Jeg har sett den tidligere i dag. Det er sterkt å se. Jeg snakket jo med Therese i går (lørdag). Hun hadde virkelig troen på meg i dag. Det er klart det gir motivasjon, sa Bjørgen til NTB på pressekonferansen etter tremilsgullet.

– Du har alltid vært mitt store forbilde, igjen viser du hvorfor. Gratulerer som tidenes vinterolympier, Marit Bjørgen! You are the best! (Du er den beste!), skrev Johaug på Instagram sammen med et eldre bilde av de to sammen.

Var med

De to hadde en god prat et snaut døgn før 30-kilometeren.

– Jeg sa at jeg skulle tenke på henne der ute (i løypa). For hvis man blir sliten, så hadde Therese bare «mørna» på, sa Bjørgen.

– Jeg tenkte på Therese i starten fordi jeg måte gå mye i front da. Det hadde vært fint å ha Therese der fordi vi hadde vært to til å holde farten oppe og dele litt på det.

Den åttedobbelte OL-vinneren er fortsatt veldig klar på at hun er uenig i dommen Johaug fikk etter en positiv dopingprøve.

– Jeg mener straffen er for streng, sa Bjørgen søndag.

Best

Bjørgen er tidenes vinterolympier med åtte gull og 15 medaljer totalt etter søndagens overlegne gulløp i Pyeongchang.

Johaug fikk OL-drømmen knust da Idrettens Voldgiftsrett (CAS) forlenget dopingutestengelsen hennes, men var kjapt ute med hilsen på Instagram etter Bjørgens rekordløp.

Johaug og Bjørgen har lenge hatt et tett bånd, og Bjørgen har støttet Johaug gjennom hele dopingmarerittet. Hun vitnet også i dopinghøringen til Johaug på Ullevaal.

Til våren avslører Bjørgen om hun går VM i Seefeld neste år.

– Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg gjør, sa Bjørgen før hun hastet av gårde til dopingtest.

