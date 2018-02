Sundby gir gass mot Beijing-OL

ntbsport

Han har antydet det en stund og sa det vel også i et intervju med TV 2 tidligere i mesterskapet.

Akkurat det likte kona Marieke bare sånn passe.

– Nå må du vel nesten ta et OL til, ville journalistene vite da han kom til intervjusonen etter løpet.

– Jo, det er det sånn det er, er det ikke? Hun var ikke så glad da hun leste det jeg hadde sagt. Jeg spurte om hun syntes det hadde gått fort etter OL i Sotsji, og hun var for så vidt enig i det. Hun pleier å ringe meg hvis hun ser en slik uttalelse, for hun synes det er greit at vi tar det internt før jeg tar det i mediene. Hun trodde at hun skulle klare å leve med beslutningen om fire nye år, sa Sundby.

Forutsetninger

Om han faktisk klarer å gjennomføre fire nye år gjenstår å se. I toppidretten endres ting fort.

– Jeg kan ikke stå her og si det, for plutselig skjer det et eller annet som gjør at det ikke er mulig å fortsette med trening og konkurranser. Men jeg elsker dette livet, å få lov til å konkurrere på øverste plan. Forutsetningen er at jeg klarer å holde meg i det øverste sjiktet. Jeg må være oppe hos de beste og kjempe om medaljer. Så lenge jeg klarer det, kommer jeg til å fortsette å satse på ski, sa Sundby.

For Sundby ble ikke avslutningen på Pyeongchang-OL som han hadde tenkt seg. Skiene ble nok heller ikke perfekte etter det første skibyttet rundt 16,6 kilometer.

Største dag

Han fortalte om et OL med opp- og nedturer, og det at han igjen ble stående uten et individuelt mesterskapsgull var ikke det som plaget ham mest.

– OL har vært fantastisk. Det har vært to kontrastfylte uker. I løpet av OL har jeg hatt noen av de råeste opplevelsene mine på idrettsarenaen, og det kommer jeg til å ta med meg resten av livet som goder minner. Så har det også vært nedturer. Det er sånn idrettslivet er, og slik har det vært i OL også. Jeg har vært fryktelig skuffet ved to anledninger, og jeg har vært fantastisk glad ved tre anledninger. Jeg har i hvert fall vært i min beste form denne sesongen i OL, så det klarte jeg å treffe godt med, mente Sundby.

Aller morsomst hadde han det onsdag da han tok gull på lagsprinten sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

– Så er det slik at av og til er det stang ut, og andre ganger er det stang inn. Onsdagen og lagsprinten med Johannes (Høsflot Klæbo) var helt fantastisk. Det er den råeste dagen jeg har hatt på idrettsbanen i livet, og jeg har tross gjort litt. Det er noe jeg kommer til å ta med meg.

Verst hadde han det på den individuelle 15-kilometeren der sveitseren Dario Cologna var i en egen divisjon.

– Det absolutt sureste er at jeg bare var 1,9 sekunder bak bronsemedaljen på 15-kilometeren i fri teknikk. Det er det jeg kommer til å være mest skuffet over etter OL, sa Sundby.

