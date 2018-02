Ajer og Celtic fikk bank i Russland

ntbsport

Celtic vant hjemmekampen 1-0, men det skulle vise seg å være et altfor lite forsprang mot Roberto Mancinis russiske mannskap. Zenit herjet og skapte konstant trøbbel for Ajer og hans lagkamerater i Celtic-forsvaret.

Allerede etter åtte minutter kunne Branislav Ivanovic helt umarkert stange inn 1-0 med hodet etter en corner. Den tidligere Chelsea-backen kunne juble for scoring på sin 34-årsdag.

Celtics forsvarsspill fikk gjennomgå av BBCs kampreportere. Blant dem var Pat Bonner, som var keeper for det skotske storlaget mellom 1978 og 1998.

– Du kan ikke la en spiller av en slik kvalitet få heade fritt midt i boksen. Det var dårlig, et veldig dårlig baklengsmål for Celtic. Forsvarsspillet er sjokkerende, sa Bonner i sin kamprapportering.

Tungt

Etter en snau halvtime sto det 2-0 til Zenit. Daler Kuzjaev vippet en ball på volley mot mål, men Celtic-keeper Dorus de Vries feilberegnet totalt. Dermed kunne hjemmelaget juble for nok en scoring.

Aleksander Kokorin økte til 3-0 etter en time. Han gikk seirende ut av en duell med tidligere Rosenborg-forsvarer Mikael Lustig og fikk foten først på en ball fra Ivanovic. Fra kort hold styrte han den i nettmaskene.

Ajer spilte hele kampen i midtforsvaret for Celtic. Unggutten har utvilsomt hatt lystigere opplevelser enn den han fikk i kalde St. Petersburg.

– Billige mål

Celtic-manager Brendan Rodgers var svært skuffet over at laget hans i løpet av en uke viste to vidt forskjellige sider av seg selv.

– Vi har manglet stabilitet i Europa denne sesongen, og det er det som gjør mest vondt. Forrige uke viste vi vår konsentrasjonsevne på sitt beste, men i kveld var vi ikke aggressive nok. Målene vi slapp inn var veldige skuffende. Defensivt ga vi bort tre veldig billige mål, sa Rodgers til BT Sports.

Mancini var naturlig nok i langt bedre humør etter at plassen i åttedelsfinalen var sikret.

– Vi dominerte kampen, og vi ga ikke bort en eneste sjanse før det 70. minutt. Etter det var vi slitne, men det er normalt. Det var fortjent at vi vant, sa den tidligere Manchester City-manageren.

Zenit tok seg i høst til utslagsrundene fra europaligagruppen til Rosenborg.

(©NTB)