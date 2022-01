Stor snøskredfare nord for Trollheimen tirsdag og onsdag

innenriks

Farevarselet gjelder fra tirsdag, ifølge Varsom.no.

De siste dagen har det kommet nysnø mange steder. Med høyere temperatur og nedbør som regn på tirsdag, vil snøskredfaren øke i store deler av landet, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Rødt farenivå innebærer at utløsning av skred regnes som sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning, som for eksempel at en person ferdes i området. Derfor bes folk om å holde god avstand fra utløpsområder.

Områdene med rødt farevarsel er Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen.

Fjellområdene i Sør-Norge holder seg stort sett på oransje nivå.

(©NTB)