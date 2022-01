Bondeorganisasjonene i krisemøte med regjeringen mandag

innenriks

Møtet, der Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar, finner sted på finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) kontor, melder TV 2.

– Vi ønsker å finne løsninger for at de som produserer maten vår. De skal få hjelp, på samme måte som alle andre forbrukere får hjelp gjennom sikringsordningen for husholdninger, sier Vedums statssekretær Lars Vangen (Sp).

Møtet hos Vedum starter mandag morgen klokken ni.

Ikke i husholdningsordningen

Ifølge TV 2 er ikke strømstøtte til bøndene en del av den utvidede husholdningsordningen.

– Den utvidede husholdningsordningen skal etter planen vedtas i Stortinget kommende fredag, men lovforslaget som gikk gjennom i statsråd fredag, gir ingen ekstra strømstøtte til bøndene, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til kanalen.

Samtidig understreker hun at ordningen også er rettet mot boliger på landbrukseiendommer.

Sterke forventninger

– Til møtet med finansministeren har jeg med sterke forventninger og krav til at bonden får støtte til ekstraordinære strømkostnader, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til NTB natt til mandag.

– Nå haster det med en avklaring for bonden som skal gå løs på våronna, legger han til.

Bondelaget mener det er viktig å få presisert at selv om en strømstøtte til landbruket ikke ligger inne i ordningen til husholdningene, så er det ikke avklart at landbruket ikke får strømstøtte.

Møttes tirsdag

Tirsdag i forrige uke hadde landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) et møte med de to bondeorganisasjonene. Da opplyste hun til NTB at hun hadde fått innspill om den «krevende situasjonen næringen og mange bønder står i».

I et brev sendt til Statsministerens kontor tidligere samme dag krever Bondelaget forsikringer om ekstra utbetaling fra regjeringen så raskt som mulig.

