Uvær stenger E6 over Dovrefjell og flere andre fjelloverganger

innenriks

Meteorologene har sendt ut farevarsel for Sør-Norge og orkanvarsel for Møre og Romsdal. De voldsomme naturkreftene skaper blant annet vanskeligheter for kjøretøyer i de utsatte områdene.

Trøndelag politidistrikt melder at det er svært utfordrende kjøreforhold i hele fylket på grunn av stort snøfall, svært sterk vind og trær som har falt over veiene.

– Alle entreprenører er ute og har store utfordringer med å holde veiene åpne.

I 19.30-tiden søndag kveld meldte Vegtrafikksentralen øst at E6 over Dovre og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet var stengt på grunn av uvær.

Vegtrafikksentralen vest melder at flere andre fjelloverganger var stengt. I 19.30-tiden var følgende veier stengt:

* Fv53 Tyin-Årdal.

* Fv50 Aurland-Hol.

* Rv7 Hardangervidda.

* Rv13 Vikafjellet.

* Rv15 Strynefjellet.

* Rv52 Hemsedal

På E16 Filefjell og E134 Haukelifjell er det kolonnekjøring.

Lørdag advarte politiet i Trøndelag politidistrikt innbyggerne om å ferdes utendørs på grunn av det ventede uværet. Det samme har politiet i Møre og Romsdal gjort.

– Vi ber folk i Trøndelag holde seg innendørs søndag ettermiddag og kveld, sa stabssjef Kjell Bergland.

– Vi oppfordrer bilister som ikke må ut og kjøre, om å holde seg hjemme. Dette gjelder store deler av Trøndelag og Møre. Det er svært utfordrende kjøreforhold, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

