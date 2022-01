Uvær sørger for flere stengte fjelloverganger

innenriks

Meteorologene har sendt ut farevarsel for Sør-Norge og orkanvarsel for Møre og Romsdal. De voldsomme naturkreftene skaper blant annet vanskeligheter for kjøretøyer i de utsatte områdene.

Trøndelag politidistrikt melder at det er svært utfordrende kjøreforhold i hele fylket på grunn av stort snøfall, svært sterk vind og trær som har falt over veiene.

– Alle entreprenører er ute og har store utfordringer med å holde veiene åpne.

Vegtrafikksentralen vest melder blant annet om at flere fjelloverganger er stengt. Ved 18.30-tiden var følgende veier stengt:

* Fv53 Tyin-Årdal.

* Fv50 Aurland-Hol.

* Rv7 Hardangervidda.

* Rv13 Vikafjellet.

* Rv15 Strynefjellet.

På E16 Filefjell og E134 Haukelifjell er det kolonnekjøring. Det er det også på Rv52 Hemsedal, men der kan veien bli stengt på kort varsel, ifølge veitrafikksentralen.

Lørdag advarte Trøndelag politidistrikt innbyggerne om å ferdes utendørs på grunn av det ventede uværet.

– Vi ber folk i Trøndelag holde seg innendørs søndag ettermiddag og kveld, sa stabssjef Kjell Bergland.

– Vi oppfordrer bilister som ikke må ut og kjøre, om å holde seg hjemme. Dette gjelder store deler av Trøndelag og Møre. Det er svært utfordrende kjøreforhold, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

(©NTB)