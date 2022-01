NHO: Staten må ta mer av regningen for sykefraværet

innenriks

– Det er forståelig at myndighetene pålegger folk å være borte fra jobb ved koronasykdom eller karantene. Men det er urimelig at de sender regningen til arbeidsgiverne, sier sjef for NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, i en pressemelding.

Ifølge NHO opplever to av tre bedrifter – 64 prosent – at sykefraværet øker. Og verre vil det trolig bli.

– Nå som smittetallene bare øker og øker, så sier det seg selv at denne regningen blir enorm, sier Kaltenborn.

NHO krever nå, som de har gjort flere ganger tidligere, at arbeidsgiverperioden for sykefravær kuttes til tre dager, slik det var fram til høsten 2021. I dag må arbeidsgiverne betale for de første fem sykedagene.

Særlig service- og handelsnæringen rammes av høyt sykefravær, fordi dette er arbeid som ikke kan gjøres fra hjemmekontor, påpeker Kaltenborn. Dette gjelder blant annet renholdsarbeidere, kantinepersonell, frisører, butikkmedarbeidere og vektere.

– Vi frykter at mange bedrifter vil gå over ende denne vinteren om ikke regjering og storting ordner opp i denne saken, sier Kaltenborn.

(©NTB)