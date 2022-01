Mann hentet ut fra skred i Tamokdalen i Troms

innenriks

– Værforholdene bedret seg slik at vi kunne benytte helikopter til å hente ham ut. Aksjonen er nå avsluttet, opplyste Troms politidistrikt på Twitter ved 17-tiden.

Søndag gikk det flere skred i Tamokdalen. Mannen som nå er evakuert ut fra skredområdet, ble fanget mellom to skred med en kilometers avstand.

– Mannen, som er soldat ved Skjold, er ved godt mot, sa operasjonsleder Karl Erik Thomassen til Nordlys før evakueringen hadde funnet sted.

Ved 16-tiden opplyste politiet at det hadde gått flere skred i Tamokdalen i Balsfjord og at to kjøretøyer hadde kjørt inn i de ulike skredene.

Den ene kom seg ut, mens soldaten ble evakuert ut ved 17-tiden.

– Det er stor skredfare i området, opplyser politiet.

Ifølge Varsom er det sendt ut rødt farevarsel for snøskred i Salten, Ofoten, Svartisen og Trollheimen søndag. Tirsdag gjelder samme varsel de samme stedene, samt Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen – med unntak av Trollheimen.