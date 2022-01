FHI: Risikoen for sykehusinnleggelse med omikron er 2 promille

innenriks

Nesten all koronasmitte i Norge nå er med omikronvarianten, som ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom enn deltavarianten i alle aldersgrupper.

Ifølge nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) er risikoen for å bli innlagt på sykehus med omkronsmitte så lav som 0,2 prosent, skriver TV 2.

FHI har sett på antall registrerte koronasmittede og antall sykehusinnlagte fra uke 49 til 52, fordelt etter virusvariant.

I disse ukene var det over 65.000 bekreftede smittetilfeller, rundt 30 prosent var omikrontilfeller. I de samme ukene var det 529 innleggelser – da var 41 av de innlagte smittet med omikronvarianten.

– Ut fra beregningene anslår vi at risikoen for innleggelse med deltasmitte er omtrent én prosent. Risikoen med omikron er cirka 0.2 prosent, så den er vesentlig mindre, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til TV-kanalen.

Onsdag ble det kjent at foreløpige analyser fra Norge tyder på at det er 69 prosent lavere risiko for å bli lagt inn på sykehus med omikronvarianten av koronaviruset enn med deltavarianten.

