Utdanningsdirektøren kritisk til beslutningen om rødt nivå på videregående skoler

innenriks

Før jul ble 188.000 elever ved 415 videregående skoler i hele Norge i praksis sendt hjem. Beslutningen om rødt nivå på videregående skoler manglet grunnlag i loven, mener utdanningsdirektør Hege Nilssen, skriver Aftenposten.

Beslutningen ble tatt 13. desember. Utdanningsdirektoratet mener at tiltaket ikke var forholdsmessig, slik smittevernloven krever.

Det fikk regjeringen beskjed om allerede 7. januar. Samme dag skrev Folkehelseinstituttet (FHI) til regjeringen at rødt nivå bør avvikles så snart som mulig, men regjeringen ventet én uke – og fjernet det røde nivået først 14. januar.

Regjeringen begrunnet vedtaket om rødt nivå med loven om smittevern, som slår fast at smittetiltak skal være vurdert forholdsmessig.

«Vi vurderer at dette tiltaket ikke har vært og heller ikke vil være forholdsmessig å opprettholde på nasjonalt nivå», skriver Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avviser at tiltaket var ulovlig. Til avisen opplyser hun at jurister i departementene tar del i den løpende vurderingen av tiltakene.

– Anbefalingene til etatene var å se an de to første ukene i januar før vi endret tiltakene, sier hun i et skriftlig svar til avisen.

(©NTB)