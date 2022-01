Over 100 strømløse i Tromsø får tilbake strømmen ved 18-tiden

innenriks

Nordlys melder at strømbruddet begynte med et brudd på strekningen fra Snarbydalen til Oldervik en halv time før midnatt.

Årsaken er at et skred tok strømlinjen. Nettselskapet Arva skriver på sine nettsider at de regner med at strømmen vil være tilbake ved 18-tiden.

Også et større område i Kroken og i Grøtfjord og Tromvik har vært rammet av strømbruddet.

På det meste var 750 strømkunder rammet, men de øvrige områdene i Tromsø som var uten strøm deler av natten, fikk strømmen tilbake lørdag morgen.

