innenriks

Nordlys melder at strømbruddet begynte med et brudd på strekningen fra Snarbydalen til Oldervik en halv time før midnatt. Siden er også et større område i Kroken og i Grøtfjord og Tromvik rammet av strømbruddet.

Nettselskapet Arva skriver at strømmen er ventet å være tilbake mellom 2.30 og 3.30 natt til lørdag.

(©NTB)